Nova Campina recebe veículo para reforçar ações do Fundo Social

O município de Nova Campina foi contemplado com a entrega de um veículo zero quilômetro destinado ao Fundo Social. A cerimônia ocorreu na quinta-feira, 23 de março, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, e reuniu representantes de diversas cidades.

Durante o evento, o prefeito de Nova Campina participou da solenidade acompanhado de sua equipe. O veículo recebido será utilizado nas atividades do Fundo Social, com a proposta de ampliar o atendimento e fortalecer as ações voltadas à população.

A iniciativa integra um conjunto de medidas do governo estadual para apoiar os municípios na execução de políticas públicas. A disponibilização de novos veículos busca oferecer melhores condições de trabalho às equipes e aumentar a eficiência dos serviços prestados.

Com o reforço na estrutura, a expectativa é de que o Fundo Social possa intensificar suas atividades e ampliar o suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.