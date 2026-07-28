GCM localiza veículo furtado e recupera automóvel em Itapeva

A Guarda Civil Municipal (GCM) localizou, na madrugada desta terça-feira (28), um veículo que havia sido furtado na região central de Itapeva.
De acordo com a corporação, as equipes foram informadas sobre o furto pouco após o ocorrido e iniciaram buscas com base nas características repassadas pela vítima. O automóvel foi encontrado no Jardim Grajaú.
Após a localização, o veículo foi restituído ao proprietário, que o conduziu até o Plantão Policial, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.
O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.