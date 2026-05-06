Dia das Mães deve impulsionar vendas de mais de 27 mil pequenos negócios no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira

As vendas para o Dia das Mães em 2026 devem beneficiar cerca de 962 mil pequenos negócios no Estado de São Paulo, sendo 734 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) e 228 mil micro e pequenas empresas, segundo levantamento do Sebrae-SP. Nos 21 municípios do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira, o impacto deve ser em mais de 27 mil pequenos negócios. A pesquisa também revela um cenário positivo, com 57% dos consumidores planejando gastar mais neste ano em comparação com 2025.

O estudo indica que os consumidores pretendem adquirir, em média, 2,5 presentes em pequenos negócios, com gasto médio estimado em R$ 250,00. Entre os itens mais procurados estão cosméticos e produtos de beleza (51%); vestuário como roupas, calçados e bolsas (50%); flores (39%) e chocolates (38%).

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, os dados reforçam a relevância da data para o comércio. “O Dia das Mães é uma das principais datas para os pequenos negócios e, neste ano, os indicadores mostram um consumidor mais disposto a comprar. Isso representa uma grande oportunidade para os empreendedores se prepararem, investirem em divulgação e oferecerem produtos com valor agregado e bom atendimento”, destaca.

O levantamento também aponta que 63% dos consumidores pretendem planejar as compras com antecedência, sendo que 39% devem realizá-las entre sete e 14 dias antes da data. O preço continua sendo o principal fator de decisão (69%), seguido por promoções (48%) e produtos diferenciados (37%).

As compras presenciais seguem predominantes: 47% dos consumidores afirmam que pretendem adquirir todos os presentes em lojas físicas, enquanto 26% devem priorizar esse formato na maior parte das compras. Ainda assim, 28% planejam realizar pelo menos metade das aquisições pela internet. O Instagram aparece como principal canal de pesquisa (56%), seguido por visitas a lojas (52%) e indicações de conhecidos (40%). Outras redes sociais também ganham relevância, como TikTok (33%) e Facebook (22%).

Entre os empreendedores, a expectativa é positiva. A comerciante Dayanni Barbarotti acredita em crescimento nas vendas deste ano. “Minha expectativa é vender mais do que no ano passado, principalmente porque estou em um ponto melhor e investi mais em divulgação nas redes sociais. Acredito que a procura será por peças mais acessíveis, como lembrancinhas, e vou focar bastante em tricôs e peças em modal”, afirma.

Já a empreendedora Juliana Garcia destaca a importância do planejamento. “O Dia das Mães sempre movimenta bastante o comércio. Nos preparamos com antecedência, organizamos estoque e apostamos em produtos que tenham boa saída. É uma data estratégica para aumentar o faturamento e conquistar novos clientes. Blusas, bijuterias e acessórios deverão ter grande saída”, ressalta.

Em relação aos meios de pagamento, o cartão de crédito lidera (64%), seguido pelo Pix (55%) e cartão de débito (48%). A maioria dos consumidores (76%) pretende pagar à vista.

Metodologia

A pesquisa “Dia das Mães 2026” foi elaborada a partir de duas sondagens. A primeira, com consumidores, foi realizada por e-mail pelo Instituto Consulting do Brasil, entre 14 de março e 1º de abril de 2026. A segunda, com empreendedores, foi conduzida por telefone como suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, com colaboração da Fundação Seade.

(Via Sebrae SP)