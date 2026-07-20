Sebrae-SP apresenta estratégias práticas para empreendedores venderem mais em Nova Campina

Palestra gratuita aborda técnicas de vendas, comportamento do consumidor e estratégias para fortalecer os pequenos negócios

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura e Sebrae Aqui realiza no dia 30 de julho, em Nova Campina, a palestra ‘Venda na Prática!’, voltada a empreendedores, comerciantes e pessoas que desejam aprimorar suas estratégias de vendas e conquistar melhores resultados nos negócios.

A oficina é gratuita e os participantes conhecerão conceitos fundamentais para aumentar as vendas, compreender melhor o comportamento do consumidor e aperfeiçoar o relacionamento com os clientes. Entre os temas abordados estão os mitos e verdades das vendas, o perfil do vendedor, a identificação do público-alvo e a jornada de compra do consumidor.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/r/eQUhb0h6tu. A palestra será ministrada no Centro de Convivência do Idoso, localizado à Rua João Cardoso de Almeida, 700, em Nova Campina.

Conforme o analista de negócios do Sebrae-SP, Raphael Gustavo, vender exige planejamento e conhecimento sobre o mercado e os clientes. “Muitos empreendedores têm um bom produto ou serviço, mas enfrentam dificuldades para transformar isso em vendas. Nesta palestra, vamos apresentar ferramentas e conceitos práticos que ajudam a entender o comportamento do consumidor, identificar oportunidades e tornar o processo comercial mais eficiente. O objetivo é que os participantes saiam com ideias que possam ser aplicadas imediatamente em seus negócios”.

SERVIÇO

‘ Venda na Prática!’

Data: 30 de julho (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro de Convivência do Idoso

Endereço: Rua João Cardoso de Almeida, 700, Centro – Nova Campina

Inscrição: https://forms.office.com/r/eQUhb0h6tu