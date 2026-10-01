Ventania causa estragos em diferentes pontos de Itapeva nesta quinta-feira

Uma forte chuva e ventania pegou Itapeva de surpresa nesta quinta-feira (1º de outubro) e, mesmo em pouco tempo, provocou estragos em diferentes pontos do município.
Entre as áreas afetadas estão o CRAS Santa Maria, a região da Lagoa Grande e o Bairro das Pedras, além de outros locais que registraram ocorrências relacionadas à chuva e aos fortes ventos.
Equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM), Obras, Desenvolvimento Rural e Administrações Regionais foram mobilizadas para atender os pontos atingidos, avaliar os danos e realizar os serviços necessários para solucionar os problemas e garantir a segurança da população.
Caso precise, acione a Defesa Civil e GCM via 199 ou 153.