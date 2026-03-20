Itapeva registra rajadas de vento de 60km/h e quedas de árvores

Nesta quinta-feira, 19, Itapeva registrou ocorrências relacionadas às chuvas e ventos que atingiram a região, apesar do volume pluviométrico baixo.

De acordo com informações da Defesa Civil, a chuva registrada foi de aproximadamente 10 milímetros, quantidade considerada relativamente baixa. No entanto, rajadas de vento em pontos isolados chegaram a cerca de 60 km/h, provocando a queda de árvores em diferentes áreas da cidade.

Um dos casos mais significativos ocorreu na Avenida Dr. José Ermírio de Moraes, onde, após um deslizamento de terra, uma árvore não resistiu e caiu sobre a via. O incidente causou a interdição temporária do trânsito, sendo necessária a atuação da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros para a remoção do obstáculo e liberação da pista.

Também houve a queda de uma árvore ao lado da Escola Municipal Professora Carlinda Gomes Rolim, no Jardim Grajaú. No bairro Morada do Bosque, foram registradas três quedas de árvores.

Duas delas caíram sobre calçadas, sem causar feridos ou danos materiais. Já a terceira atingiu uma residência, mas, ainda de acordo com as informações, não comprometeu a estrutura do imóvel nem deixou vítimas.

Equipes da Secretaria de Administrações Regionais foram acionadas e estiveram nos locais para realizar a retirada das árvores.

Apesar dos transtornos pontuais, não houve registro de feridos, e as ocorrências foram atendidas pelas equipes responsáveis.