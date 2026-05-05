Imagens mostram momento em que vereador consegue fugir e pedir socorro em condomínio de Itapeva

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta terça-feira (5) mostram o momento em que o vereador Júnior Guari consegue escapar dos criminosos e pedir socorro em um condomínio de Itapeva.

Nas gravações, é possível ver a movimentação intensa no local logo após a ação criminosa. O vereador aparece correndo em busca de ajuda, enquanto moradores se aproximam para prestar apoio.

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (4) e segue sendo investigado pela Polícia Civil. Após o ocorrido, a família divulgou uma nota oficial informando que todos estão bem e pediu respeito neste momento delicado.