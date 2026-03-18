Atleta veterano conquista 1º lugar em meia maratona em Joinville

O atleta José Camilo de Macedo conquistou o primeiro lugar na categoria de 65 a 70 anos durante a Meia Maratona de Joinville, realizada no dia 1º de março de 2026, em Santa Catarina.

Com desempenho de destaque, o corredor mostrou preparo e dedicação ao completar a prova à frente dos demais competidores de sua faixa etária, reforçando sua trajetória no atletismo e servindo de exemplo de disciplina e superação no esporte.

A conquista evidencia a importância da prática esportiva em todas as idades, além de valorizar atletas veteranos que seguem ativos em competições. O resultado também chama atenção para o potencial de apoio e incentivo ao esporte amador, especialmente por meio de possíveis parcerias e patrocínios.