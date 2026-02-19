Concessionária Via Raposo inicia operação e mobiliza força-tarefa em conservação

Primeiro dia de atividades terá ações simultâneas de operação e manutenção ao longo do trecho entre Itapetininga e Ourinhos

Desde a 0h desta quinta-feira (19), a Via Raposo assumiu oficialmente a gestão, operação e manutenção de 285 quilômetros de rodovias no trecho que liga Itapetininga a Ourinhos. O início da concessão é marcado por uma ampla frente de serviços de conservação, com foco na segurança viária e na melhoria das condições de tráfego para os usuários.

Começa um ciclo de serviços e obras que em 30 anos prevê investimentos de R$ 5,8 bilhões que vão refletir na segurança viária, fluidez e desenvolvimento econômico.

O usuário já conta com seis bases de atendimento localizadas na SP-270. Em Itapetininga, no km 187+400; Angatuba, 219+600; Paranapanema, 254+800; Itaí, 286+150; Piraju, 325+560; e em Canitar, no km 362+800. Estas estruturas possuem sanitários, fraldários, bebedouros e sala climatizada de descanso com serviço de teleatendimento para solicitar informações como rotas, localização de postos de serviços e condições de tráfego.

As bases operacionais também são referência para a frota formada por cinco viaturas de inspeção de tráfego, dois guinchos pesados, três guinchos leves, dois caminhões de combate a incêndio e seis ambulâncias.

Da rodovia, o usuário poderá acionar qualquer recurso, 24h por dia, pelo telefone 0800 270 2700.

Além das equipes de operação, socorro e resgate, logo no primeiro dia, a Via Raposo colocará em campo equipes de conserva e manutenção distribuídas ao longo de todo o trecho concedido, envolvendo cerca de 130 colaboradores. As atividades incluem roçada manual e mecânica, limpeza e reparo de sistemas de drenagem, recuperação de defensas metálicas, operação tapa-buraco, reparos na sinalização vertical, poda de árvores, regularização da faixa de domínio e correções localizadas no pavimento.

Os serviços programados têm como objetivo reduzir riscos de acidentes, melhorar a visibilidade da sinalização e preservar a integridade da pista e dos dispositivos de segurança.

Corredor

A Rodovia Raposo Tavares é um dos principais corredores logísticos do interior paulista, por onde escoa parte relevante da produção industrial e agrícola, incluindo grãos, cana-de-açúcar, cítricos, eucalipto, indústria alimentícia e implementos agrícolas, além de cargas provenientes de estados vizinhos como Paraná e Mato Grosso do Sul.

Além da extensão da SP-270 – Rodovia Raposo Tavares entre Ourinhos e Itapetininga, a concessionária passa a responder também por rodovias como a SP-189 – Rodovia Engenheiro Lauri Simões de Barros, a SP-278 – Rodovia Mello Peixoto, além das rodovias complementares SPA-204/270, SPA-245/270, SPA-326 e SPA-312. Ao todo, os avanços previstos no contrato beneficiam diretamente 13 municípios: Angatuba, Bernardino de Campos, Buri, Campina do Monte Alegre, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Itaí, Itapetininga, Ourinhos, Paranapanema, Piraju e Tejupá.