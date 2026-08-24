Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Barra do Chapéu

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de agredir a esposa durante uma ocorrência de violência doméstica registrada no domingo (23), em Barra do Chapéu, no interior de São Paulo.

De acordo com a PM, os policiais foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima com escoriações na face e em outras partes do corpo. Ela relatou que havia sido agredida pelo marido com um facão, utilizando a parte não cortante do objeto.

Em contato com o homem, os policiais informaram que ele confirmou ter se desentendido com a esposa e admitiu a agressão.

O casal foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, levado ao Plantão Policial. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu um facão.