Homem é preso por violência doméstica após ameaçar cunhada com facão em Itararé

Um homem foi preso pela Polícia Militar na sexta-feira (11), após uma ocorrência de violência doméstica em Itararé (SP).

Segundo a PM, os policiais foram acionados e localizaram o suspeito em via pública. Ele estaria alterado no momento da abordagem.

Em contato com a vítima, os policiais foram informados de que o homem, seu cunhado, teria feito ameaças utilizando um facão, além de proferir injúrias contra ela e ameaçar o próprio irmão, marido da vítima.

As partes foram encaminhadas ao Plantão Policial. Ainda conforme a Polícia Militar, mesmo na presença da equipe, o suspeito teria continuado a ameaçar a vítima e o irmão, além de proferir novas injúrias contra a cunhada.

O homem permaneceu à disposição da Justiça. Medidas protetivas de urgência foram solicitadas em favor da vítima.