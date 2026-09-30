PM apreende facões e canivetes durante ocorrência de violência doméstica em Barra do Chapéu

A Polícia Militar apreendeu dois facões e dois canivetes durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, na terça-feira (29), em Barra do Chapéu (SP).

Segundo a PM, durante as diligências, o homem envolvido na ocorrência foi localizado e abordado. Um canivete foi encontrado em sua posse. No interior do veículo utilizado por ele, os policiais localizaram ainda dois facões e outro canivete.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial, onde, conforme informado pela Polícia Militar, foi registrada como perseguição no contexto de violência doméstica, prevista no artigo 147-A do Código Penal, e porte de arma, com base no artigo 19 da Lei nº 3.688/41.

Após ser ouvido pela autoridade policial, o indivíduo foi liberado.