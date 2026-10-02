Homem é preso por violência doméstica em Capão Bonito

Um homem foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira (1º), após uma ocorrência de violência doméstica em Capão Bonito. Segundo a PM, o suspeito estaria alterado e teria ameaçado uma familiar utilizando um espeto.

Durante o atendimento da ocorrência, a vítima foi localizada trancada no interior da residência, como forma de se proteger.

As partes envolvidas foram encaminhadas ao Plantão Policial para as providências cabíveis. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência foi divulgada pelo 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I).