Homem é preso em flagrante por violência doméstica após denúncia em Itapeva

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã desta terça-feira (30), em Itapeva, após uma denúncia recebida pela Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com a corporação, por volta das 6h16, a Central de Atendimento recebeu a informação de que uma mulher estaria sendo vítima de agressão no Bairro de Cima. O denunciante relatou ter ouvido pedidos de socorro e observado, por meio de câmeras de monitoramento, movimentações que indicavam uma possível situação de violência.

Com as características repassadas, equipes da GCM realizaram buscas e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele informou que havia se desentendido com a companheira e indicou que ela estaria na residência de uma amiga.

No endereço informado, os agentes fizeram contato com a mulher, que confirmou ter sido agredida. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico e, em seguida, conduzida juntamente com o suspeito ao Plantão Policial.

Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a denúncia da população foi fundamental para o atendimento da ocorrência. A corporação reforça a importância de comunicar casos de violência doméstica por meio dos telefones 153 ou 199.