GCM atende ocorrência de violência doméstica e homem é preso em flagrante

No dia 15 de fevereiro, por volta das 21h30, a Guarda Civil Municipal atendeu uma ocorrência de possível violência doméstica após acionamento da Central de Atendimento.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma aglomeração de pessoas e identificou uma jovem em estado de forte abalo emocional, com choro intenso e lesões aparentes. Conforme relato da vítima, o relacionamento com o ex-companheiro havia sido encerrado há cerca de um mês. Ela informou que, ao retornar da casa da irmã e descer de sua motocicleta, foi surpreendida pelo homem, que teria iniciado as agressões.

Ainda segundo a vítima, o autor arremessou o aparelho celular ao chão, danificando-o, e chutou a motocicleta, que caiu e sofreu avarias. Diante dos fatos, a vítima, o autor e uma testemunha foram conduzidos ao plantão policial para registro da ocorrência.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica, em razão das lesões e das queixas de dores. No plantão policial, foi elaborado o Boletim de Ocorrência, e a autoridade policial determinou a prisão do autor em flagrante.

Em situações de emergência, a população pode acionar os telefones 199 ou 155.