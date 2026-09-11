Homem é preso por violência doméstica em Riversul

Um homem foi preso pela Polícia Militar na sexta-feira (11), após uma ocorrência de violência doméstica em Riversul (SP).

Segundo a PM, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal. Ao chegar ao local, os policiais encontraram os dois envolvidos em luta corporal e realizaram a separação.

A mulher apresentava escoriações no rosto e relatou aos policiais ter sido agredida pelo companheiro.

Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial. Após os procedimentos, o homem permaneceu à disposição da Justiça.