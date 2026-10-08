Itapeva registra 1.430 atendimentos relacionados a virose em 11 dias

Itapeva registra aumento nos atendimentos relacionados à gastroenterite, conhecida popularmente como virose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 1.430 atendimentos foram registrados na UPA e nas Unidades Básicas de Saúde entre 27 de setembro e 7 de outubro.

Diante do aumento, a Prefeitura reforça os cuidados para prevenir a doença e auxiliar na recuperação. A principal orientação é manter a hidratação, com consumo de água, soro de reidratação e outros líquidos.

Também é recomendado manter a alimentação, dando preferência a alimentos leves, além de repousar durante o período de sintomas. A higiene das mãos, especialmente após usar o banheiro e antes das refeições, ajuda a evitar a transmissão.

Medicamentos devem ser utilizados somente com orientação profissional.

Quando procurar atendimento?

Vômitos persistentes, diarreia intensa ou com sangue, febre alta, fortes dores abdominais e sinais de desidratação, como boca seca, pouca urina e fraqueza intensa, exigem avaliação médica.

Em casos leves ou diante de dúvidas, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima. Em situações mais graves, a população deve buscar a UPA 24 horas.