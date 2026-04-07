Promotoria visita Casa de Acolhimento de Ribeirão Branco e avalia atendimento

A Casa de Acolhimento de Ribeirão Branco recebeu, recentemente, a visita de representantes do Ministério Público para acompanhamento das atividades desenvolvidas na unidade. Estiveram presentes o promotor de Justiça, Claudemir Thomé, e o oficial da promotoria, Ivan Gomes.

Durante a visita, foram discutidos o fluxo de atendimentos e o cronograma de atividades das crianças acolhidas. Os representantes também puderam conhecer as melhorias estruturais em andamento no local, incluindo reformas e adequações no espaço físico.

De acordo com a equipe da instituição, a avaliação foi positiva, com reconhecimento do trabalho realizado e das condições de atendimento oferecidas às crianças. A iniciativa integra as ações de acompanhamento e fiscalização dos serviços de acolhimento institucional.

Além das atividades formais, os visitantes participaram de um momento de convivência com as crianças, incluindo um café da tarde e atividades recreativas no espaço da unidade.