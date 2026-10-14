Nota de pesar: três vítimas de acidente com micro-ônibus na SP-127

A tragédia envolvendo o capotamento de um micro-ônibus na Rodovia SP-127, em Itapetininga, na madrugada de terça-feira (13), deixou três vítimas fatais e causou comoção na região.

As vítimas foram identificadas como Carlos Augusto Orsi, de 71 anos; Darci Domingues Jardim, de 52 anos; e Maria das Graças Fogaça, de 71 anos.

O veículo transportava pacientes oncológicos de Capão Bonito que seguiam para procedimentos médicos em Bauru e Jaú. Além das três mortes, outras 11 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico.

Os corpos foram velados e sepultados na quarta-feira (14), no Cemitério Municipal de Capão Bonito.

Neste momento de dor, ficam os sentimentos de pesar aos familiares e amigos, com votos de força e conforto para enfrentar essa perda irreparável.

(Com informações do portal g1 Itapetininga. Darci Jardim (à esquerda) e Carlos Augusto (à direita) são duas das vítimas que morreram no acidente. Foto: Tribuna Sudoeste/Reprodução)