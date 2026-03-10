Voleibol de Itapeva estreia temporada com quatro vitórias e retoma participação em competições regionais

A equipe adulta masculina de voleibol de Itapeva iniciou a temporada de 2026 com quatro vitórias na primeira etapa do Festival de Verão, realizada no último fim de semana. O desempenho marcou a estreia do time na temporada e sinaliza o retorno do município às competições regionais da modalidade.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Esportes, a participação no torneio também representa a retomada da equipe adulta masculina em eventos oficiais após um período de ausência.

Com os resultados obtidos na etapa inicial do festival, a equipe segue a preparação para novos compromissos ao longo do ano. Entre os próximos desafios está a participação na Liga Sorocabana de Voleibol, competição tradicional que reúne equipes de diversas cidades da região.

Em nota, a Secretaria de Esportes destacou que o trabalho com o elenco continuará voltado à evolução técnica e à preparação para as próximas disputas da temporada.