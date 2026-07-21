Santa Casa de Itapeva convida interessados para integrar Serviço Voluntário

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva está com inscrições abertas para pessoas interessadas em atuar como voluntárias na instituição. Como parte do processo de integração, será realizada uma reunião de acolhimento e treinamento voltada aos novos participantes.

O encontro acontece no dia 24 de julho, às 14h, no Auditório da Santa Casa, com entrada pela Portaria 04 (Rua Mário Prandini, nº 849).

Segundo a instituição, o objetivo é apresentar o funcionamento do Serviço Voluntário e orientar os participantes sobre as atividades desenvolvidas, reforçando a importância da atuação voluntária no apoio aos pacientes e familiares.

A iniciativa é destinada a pessoas que desejam contribuir com ações de acolhimento, solidariedade e humanização dentro do ambiente hospitalar.

Serviço

📅 Data: 24 de julho

🕑 Horário: 14h

📍 Local: Auditório da Santa Casa de Itapeva – Rua Mário Prandini, nº 849 (entrada pela Portaria 04).