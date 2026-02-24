Vereador apresenta pedido de Voto de Congratulações à equipe Tudo Junto e Misturado

O vereador Júnior Guari protocolou na Câmara Municipal de Itapeva o Requerimento nº 0039/2026, que solicita a inserção em ata de Voto de Congratulações à equipe de corrida “Tudo Junto e Misturado”, do município.

O pedido faz referência à participação do grupo na VI Maratona Alecrim Uneduvale de Avaré/SP, realizada na cidade de Avaré. Conforme a justificativa apresentada, a equipe conquistou 13 troféus na competição, além do reconhecimento como Maior Equipe da Prova.

No documento, o parlamentar destaca o desempenho dos atletas e ressalta que o grupo é formado por corredores itapevenses que promovem o esporte, a saúde e a integração social por meio da prática esportiva.

O requerimento foi protocolado em 23 de fevereiro de 2026, no Palácio Vereador Euclides Modenezi, e aguarda apreciação do Plenário. Caso aprovado, o Voto de Congratulações será encaminhado oficialmente à equipe.