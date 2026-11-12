Das aulas de arte ao universo dos super-heróis: a trajetória artística de Washington “WH” Ribeiro ganha novo capítulo com o livro “Força-Tarefa: Os Profissionais”

Por Raquel Amorin

A criatividade sempre esteve no centro da trajetória de Washington “WH” Ribeiro, que é artista visual, educador e criador da Magniverso – Universo Magnífico. Agora, essa caminhada ganha um novo capítulo com o lançamento do livro “Força-Tarefa: Os Profissionais”, pela plataforma UICLAP.

A obra apresenta uma aventura em que um bombeiro, uma enfermeira, um professor, um policial e um promotor unem forças para enfrentar ameaças extraordinárias.

Em meio à ação, ao suspense e à ficção, a obra transforma profissionais do cotidiano em heróis e explora valores como cooperação, responsabilidade e trabalho em equipe!

A publicação é uma realização da “Magniverso – Universo Magnífico®️”, estúdio criativo idealizado por WH Ribeiro, responsável também pelo projeto “POPMON – Criaturas Criativas”, desenvolvido em parceria com sua filha, Vitória Vit Stadler. Lançado em 2026, “POPMON – Criaturas Criativas” ensina a transformar números em personagens divertidos!

O estúdio também já lançou o e-book “Rabisque Sem Medo”, que apresenta atividades práticas para estimular os primeiros traços do desenho por meio de rabiscos, disponível na Amazon tanto em português quanto em inglês.

Trajetória artística, cultural, editorial e educacional de Washington “WH” Ribeiro

Ao longo dos anos, vieram ilustrações comemorativas pelos 250 anos de Itapeva (SP), trabalhos para eventos educacionais, capas de bandas de rock da região, camisetas, cartazes, entre outras produções culturais, como tirinhas e webcomics.

Entretanto, uma das experiências mais significativas de sua carreira está nos mais de dez anos dedicados às oficinas e aos cursos de desenho, desenvolvendo metodologias criativas e aproximando crianças e jovens das possibilidades da expressão artística.

Esses trabalhos também receberam reconhecimento público por meio de uma Moção de Congratulação e Aplausos da Câmara Municipal de Itapeva, em homenagem aos projetos artísticos e sociais voltados ao incentivo da criatividade entre crianças e jovens.

Já a trajetória editorial começou em 2017, com o lançamento de “Sketchbook Custom – WH Ribeiro: 20 Anos Variados”, pela Editora Criativo, em São Paulo, ao lado de aproximadamente 50 artistas de diferentes regiões do país.

A publicação reuniu trabalhos que percorrem sua relação com o desenho desde os tempos de colegial, quando já era requisitado para colaborar em projetos escolares.

Na arte-educação, WH Ribeiro conclui que “o desenho é muito mais que uma técnica: é uma ferramenta de expressão, aprendizagem e desenvolvimento”. Suas propostas valorizam a experimentação, a autonomia e a imaginação, aproximando a arte do conhecimento em experiências que estimulam novas formas de observar, interpretar e transformar o mundo!

Entre livros, personagens, oficinas e projetos culturais, Washington “WH” Ribeiro continua construindo uma trajetória em que a arte ultrapassa o papel e ganha vida por meio das pessoas.

Enfim, essa é a essência da Magniverso: um universo onde grandes histórias nascem de pequenas ideias e onde ser magnífico é reconhecer o poder da própria criatividade para imaginar, criar e transformar!

Gratidão por mais um talento da nossa região, que nos proporciona tanto conhecimento, aprendizado e um mundo de criatividade a ser descoberto e explorado!