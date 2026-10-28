Sebrae-SP promove workshop sobre estratégias de vendas para a Black Friday em Itararé

Capacitação será realizada nesta quinta-feira, dia 29 de outubro, no Colégio Adventista, com orientações práticas para atrair clientes, ampliar a visibilidade dos negócios e aumentar as vendas

Empreendedores de Itararé terão a oportunidade de se preparar para uma das principais datas do calendário do comércio. O Sebrae-SP, em parceria com a ADVEM7, realiza nesta quinta-feira, 29 de outubro, às 19h, o workshop Super Vendas Black Friday, no Colégio Adventista, localizado à Rua Campos Salles, 1732, no Centro de Itararé. As inscrições devem ser feitas por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/jtNYXGAGWx.

A iniciativa tem como objetivo apresentar estratégias práticas para que os empresários aproveitem o período promocional para fortalecer seus negócios, conquistar novos clientes e ampliar o faturamento. Serão abordadas orientações para melhorar a visibilidade das empresas, atrair consumidores e transformar oportunidades em resultados.

A capacitação será conduzida pela analista de negócios do Sebrae-SP Ana Carolina Moura, facilitadora do workshop. A proposta é oferecer ferramentas aplicáveis à realidade dos pequenos negócios, contribuindo para que os empreendedores planejem suas ações comerciais e se preparem para atender à demanda da Black Friday.

“A Black Friday é uma oportunidade para os empreendedores fortalecerem seus negócios, atraírem novos clientes e ampliarem suas vendas. Com planejamento e estratégias adequadas, é possível aproveitar melhor esse período e conquistar resultados positivos”, destaca Ana Carolina.