Secretaria de Esportes anuncia abertura de inscrições para a Copa Cidade de Xadrez

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), anunciou a abertura das inscrições para a Copa Cidade de Itapeva – Xadrez. O torneio municipal, que visa fomentar a modalidade e revelar talentos locais, acontece no dia 28 de março.
Interessados em demonstrar sua estratégia e concentração no tabuleiro podem se inscrever entre os dias 04 e 20 de março. As inscrições são gratuitas e abertas para os naipes masculino e feminino.
Categorias e Requisitos
A competição está dividida em duas categorias principais:
– Juvenil: para atletas de até 17 anos (nascidos em 2009 e anos posteriores).
– Adulto: para competidores a partir de 18 anos (nascidos em 2008 e anos anteriores).
Como se inscrever
Para garantir a participação, o candidato deve comparecer presencialmente ao Polo Centro da SEMJEL, localizado na Avenida Paulina de Morais, nº 438, Vila Ophelia (em frente à Praça de Eventos).
Para mais informações sobre o regulamento e detalhes da competição, a secretaria disponibiliza o contato via WhatsApp: (15) 98161-0501.