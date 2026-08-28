ZK é homenageado pela Câmara de Itapeva por trajetória no atletismo

O corredor José Camilo de Macedo, conhecido como ZK, foi homenageado pela Câmara Municipal de Itapeva pelos vereadores, em reconhecimento à sua trajetória no atletismo e à contribuição para o incentivo à prática de atividades físicas.

A homenagem destaca as diversas competições conquistadas pelo atleta ao longo de sua trajetória, além da importância de seu trabalho para incentivar outras pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável.

ZK também é reconhecido por representar Itapeva em provas realizadas em diferentes regiões do país, levando o nome do município para diversos pontos do Brasil por meio do esporte.