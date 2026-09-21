Atleta ZK conquista três medalhas no Troféu Brasil de Atletismo Master

O corredor José Camilo de Macedo, conhecido como ZK, representou Itapeva no 18º Troféu Brasil de Atletismo Master, realizado neste final de semana, na pista da SOGIPA, em Porto Alegre (RS).

Destaque em diversas provas do atletismo, o atleta encerrou sua participação na competição com uma medalha de ouro e duas de prata, sendo campeão em uma prova e vice-campeão em outras duas.

O Troféu Brasil Master reúne atletas de diferentes partes do país e valoriza a prática do atletismo entre competidores veteranos. O resultado de ZK reforça também a presença de Itapeva nas competições da modalidade.

Parabéns, ZK, por mais essa conquista!