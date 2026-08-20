José Camilo de Macedo, o ZK, representará Itapeva no Troféu Brasil de Atletismo Master

O atleta itapevense José Camilo de Macedo, conhecido como ZK, estará entre os competidores do XVIII Troféu Brasil de Atletismo Master, que será realizado de 18 a 20 de setembro, na pista da SOGIPA, em Porto Alegre (RS).

Com experiência nas provas de atletismo, ZK irá representar Itapeva em quatro modalidades durante a competição: 10.000 metros, 5.000 metros, 2.000 metros com obstáculos e 1.500 metros.

O Troféu Brasil reúne atletas da categoria master de diferentes regiões do país e é uma das principais competições nacionais da modalidade.

Para ZK, a participação no evento representa mais uma oportunidade de levar o nome de Itapeva para uma competição de destaque no cenário nacional.

A competição será realizada entre os dias 18 e 20 de setembro, e as inscrições estão abertas até 31 de agosto, conforme a organização do evento.