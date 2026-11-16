ZK conquista título de campeão de categoria na Maratona de Curitiba

O atleta itapevense José Camilo de Macedo, conhecido como ZK, conquistou o primeiro lugar em sua categoria na Santander Maratona de Curitiba 2026, realizada neste domingo (15), na capital paranaense.

ZK encarou o desafio dos 42 quilômetros e completou o percurso com distância registrada de 42,49 km, mantendo ritmo médio de 4min53s por quilômetro. A conquista foi celebrada no pódio, com o atleta garantindo o lugar mais alto da premiação em sua categoria.

A competição reuniu milhares de corredores em Curitiba, com provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. Segundo a organização, o evento contou com mais de 16 mil participantes, entre atletas brasileiros e estrangeiros.

A maratona é considerada uma das provas mais desafiadoras do atletismo de rua, exigindo meses de preparação, resistência física e concentração dos participantes.

Com mais essa conquista, ZK leva o nome de Itapeva ao pódio de uma das importantes competições do calendário nacional de corridas de rua.

Parabéns ZK pela conquista!