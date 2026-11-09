Atleta de Itapeva, ZK conquista ouro nos 5.000 metros e bronze nos 1.500 metros na Taça Brasil Master

O atleta itapevense José Camilo de Macedo, conhecido como ZK, conquistou dois importantes resultados na Taça Brasil Master de Atletismo, realizada no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

ZK garantiu a medalha de ouro na prova dos 5.000 metros, sagrando-se campeão da categoria. O atleta também subiu ao pódio nos 1.500 metros, conquistando a medalha de bronze.

As conquistas representam mais um resultado expressivo para o atletismo de Itapeva, levando o nome do município a uma competição de nível nacional.

Ao celebrar os resultados, o atleta também fez questão de manifestar sua gratidão: “Louvado seja Deus sempre”.

A VI Taça Brasil Master Loterias Caixa de Atletismo foi disputada nos dias 7 e 8 de novembro e reuniu 1.133 atletas, de aproximadamente 200 clubes, na pista do Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), em parceria com a Associação Brasileira de Atletismo Master.

Com os resultados, José Camilo de Macedo amplia sua trajetória de conquistas no atletismo master e reforça a presença de Itapeva nas competições nacionais.

Parabéns ao ZK pelas conquistas e por representar Itapeva!