Atleta de Itapeva, ZK disputa Taça Brasil Master de Atletismo em São Paulo

Conhecido como ZK, o atleta itapevense José Camilo de Macedo estará entre os participantes da VI Taça Brasil Master Loterias Caixa de Atletismo, que será realizada nos dias 7 e 8 de novembro, na pista de atletismo do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Bastante conhecido em Itapeva e região por seu desempenho nas corridas, ZK representará o município em duas provas: 1.500 metros e 5.000 metros.

A competição reúne atletas da categoria Master de diferentes regiões do país e é uma das disputas do calendário nacional da modalidade.

A participação de ZK será mais uma oportunidade de levar o nome de Itapeva às pistas, em uma competição que reúne atletas experientes e valoriza a continuidade da prática esportiva em diferentes fases da vida.