No universo das corridas de rua e do atletismo regional, alguns nomes ultrapassam a marca do cronômetro e passam a representar dedicação, disciplina e amor pelo esporte. Entre eles está José Camilo de Macedo, conhecido carinhosamente pelos amigos e companheiros de prova como “ZK Turbo”.

Figura constante em competições de Itapeva e de toda a região, José Camilo construiu uma trajetória marcada pela superação e pela busca incessante por novos desafios, tornando-se referência para atletas das mais diversas gerações.

Os resultados conquistados recentemente no atletismo master demonstram a qualidade e a regularidade do corredor, que segue competindo em alto nível e levando o nome da região para importantes competições estaduais.

Entre suas principais conquistas estão os títulos de Campeão Paulista Master dos 10.000 metros na categoria 65 a 69 anos, Campeão Paulista Master dos 2.000 metros com obstáculos e Campeão Paulista Master dos 5.000 metros na mesma categoria. Além disso, José Camilo também conquistou o vice-campeonato paulista master nos 1.500 metros, reafirmando sua versatilidade e competitividade em diferentes provas.

Mais do que medalhas e troféus, José Camilo representa a prova de que a paixão pelo esporte não tem idade. Sua trajetória inspira novos atletas e reforça a importância da prática esportiva como ferramenta de saúde, qualidade de vida e integração entre as pessoas.

Nas pistas, nas corridas de rua e nos treinos do dia a dia, o “ZK Turbo” segue fazendo aquilo que mais gosta: correr, competir e servir de inspiração para toda uma geração de corredores de Itapeva e região.

Porque algumas conquistas ficam registradas nas estatísticas. Outras, ficam na memória e no respeito de quem acompanha o esporte regional.

Parabéns, ZK!