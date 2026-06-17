ROMU apreende adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas

Um adolescente foi apreendido pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) na noite de terça-feira (16), durante patrulhamento preventivo realizado em Itapeva.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, por volta das 20h09, os agentes visualizaram um adolescente que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Diante da atitude considerada suspeita, a equipe realizou o acompanhamento e a abordagem.
Durante a busca pessoal, foram localizadas porções de entorpecentes com características semelhantes a crack, cocaína e maconha. Além das drogas, os guardas também encontraram dinheiro em espécie e um aparelho celular.
O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial juntamente com os materiais apreendidos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.
Após a análise dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. Concluídos os procedimentos legais, o menor foi liberado ao responsável legal mediante assinatura de termo de compromisso.