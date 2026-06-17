Polícia Civil apura caso envolvendo paciente atendido na UPA de Itapeva; Prefeitura divulga esclarecimento

A Polícia Civil de Itapeva apura as circunstâncias envolvendo o atendimento prestado a Júlio Cesar Silva na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O caso passou a ser investigado após o registro de um boletim de ocorrência por uma familiar da vítima, que buscou esclarecimentos sobre os fatos que antecederam o agravamento de seu estado de saúde.

Conforme o boletim de ocorrência, uma sobrinha de Júlio procurou a delegacia relatando dúvidas sobre o atendimento prestado e solicitando a apuração dos fatos. Segundo o registro policial, familiares acompanharam a evolução do quadro clínico do paciente e passaram a questionar as circunstâncias da ocorrência após o agravamento de seu estado de saúde e posterior transferência para atendimento hospitalar especializado.

O documento também registra que familiares buscaram esclarecimentos junto aos órgãos envolvidos e manifestaram interesse em obter informações e registros que possam contribuir para o entendimento do caso.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (17), a Prefeitura de Itapeva informou que a ocorrência teve início na noite de segunda-feira (15), por volta das 21h40, quando a Polícia Militar acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atender Júlio, que se encontrava em via pública apresentando quadro de agitação e confusão mental. Após avaliação inicial, ele foi encaminhado à UPA para atendimento médico.

Segundo a administração municipal, durante os procedimentos de atendimento houve necessidade de apoio da Guarda Civil Municipal para garantir a segurança dos profissionais, do paciente e dos demais usuários da unidade. A Prefeitura informou ainda que houve necessidade de contenção do paciente e que eventuais ocorrências registradas durante o atendimento serão objeto de apuração pelas autoridades competentes.

Ainda de acordo com a nota oficial, após o atendimento inicial, Júlio apresentou agravamento do quadro clínico, evoluindo para duas paradas cardiorrespiratórias. Após ser estabilizado pela equipe médica, ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Prefeitura informou que o paciente faleceu na manhã desta quarta-feira (17). Diante dos fatos, a administração municipal comunicou que determinou o encaminhamento do caso à Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis e para a apuração completa das circunstâncias da ocorrência.

A Prefeitura também manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Júlio Cesar Silva.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá reunir depoimentos, documentos e demais elementos necessários para o esclarecimento dos fatos.