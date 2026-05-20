Moradores do Bairro da Várzea pedem melhorias em estradas rurais de Itapeva

Moradores do Bairro da Várzea, na zona rural de Itapeva, estão solicitando atenção do poder público para as condições das estradas de acesso à comunidade.
Segundo relatos, os trechos apresentam dificuldades de tráfego, principalmente em períodos de chuva, o que tem gerado transtornos para motoristas, produtores rurais, estudantes e moradores que utilizam a via diariamente.
A população pede serviços de manutenção e melhorias nas estradas, como cascalhamento e reparos em pontos considerados críticos, visando garantir mais segurança e melhores condições de deslocamento.