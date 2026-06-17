GCM prende dois suspeitos de furto em flagrante após tentativa de fuga

Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) na madrugada desta quarta-feira (17), após serem suspeitos de praticar um furto em um estabelecimento comercial.

Segundo informações da corporação, a equipe foi acionada por um cidadão que relatou a ocorrência do crime. Os guardas se deslocaram imediatamente até o local indicado e, ao perceberem a chegada da viatura, os suspeitos tentaram fugir.

Após acompanhamento, ambos foram abordados e detidos nas proximidades. Com os envolvidos, os agentes localizaram diversos objetos que teriam sido subtraídos do estabelecimento.

Durante uma varredura nas imediações, a equipe encontrou ainda outros itens separados para uma possível retirada posterior, que também foram recuperados.

Os suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto.

Após os procedimentos legais, os dois permaneceram à disposição da Justiça.