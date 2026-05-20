Força Tática apreende motocicleta furtada após perseguição em Guapiara

Uma motocicleta produto de furto foi localizada e apreendida pela equipe de Força Tática da Polícia Militar na terça-feira (19), no município de Guapiara. Dois adolescentes que ocupavam o veículo foram abordados após tentativa de fuga.

Segundo informações do 54º BPM/I, os policiais realizavam patrulhamento quando visualizaram uma motocicleta saindo rapidamente de um posto de combustível. A equipe emitiu sinais sonoros e luminosos para realizar a abordagem, porém os ocupantes não obedeceram e iniciaram fuga.

Durante o acompanhamento, os suspeitos perderam o controle da motocicleta e caíram ao solo. Na abordagem, foi constatado que tanto o condutor quanto o passageiro eram adolescentes.

Em consulta veicular, os policiais verificaram que a placa ostentada no veículo era divergente da motocicleta abordada. Também foi constatado que o veículo era produto de furto registrado no município de Sorocaba, ocorrido em abril de 2025.

Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde os adolescentes foram liberados aos seus responsáveis. A motocicleta foi apreendida.