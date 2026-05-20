Vice-prefeito Generci Neves renúncia ao cargo em Itapeva

O vice-prefeito de Itapeva, Generci Neves, anunciou na manhã desta quarta-feira (20) sua renúncia ao cargo. A decisão foi divulgada por meio de uma publicação em suas redes sociais.

Na nota, Generci afirmou que a decisão foi tomada “de forma consciente”, pensando no bem da cidade e de sua família. Ele também agradeceu aos apoiadores, servidores, voluntários e cidadãos que acompanharam seu trabalho durante o período em que esteve à frente do Executivo Municipal.

Ainda na publicação, o agora ex-vice-prefeito destacou que continuará contribuindo com a cidade, mesmo fora do cargo.

A renúncia acontece em meio aos recentes desdobramentos políticos envolvendo a Prefeitura de Itapeva.